Миропольская (Сытова) Анна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миропольская (Сытова) Анна Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

После 1883

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1838 ст.

Сын: Миропольский Всеволод Иринеевич

Отец ребёнка: Миропольский Ириней Иванович

Рождение ребёнка
16.01.1845

Сын: Миропольский Сергей Иринеевич

Отец ребёнка: Миропольский Ириней Иванович

Рождение ребёнка
17.12.1858 ст.

Дочь: Борхсениус Екатерина Иринеевна

Отец ребёнка: Миропольский Ириней Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Иринеевна

Отец ребёнка: Миропольский Ириней Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миропольский Ириней Иванович

Смерть
После 1883
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