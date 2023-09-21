Миропольская (Сытова) Анна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиПосле 1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1838 ст.
Сын: Миропольский Всеволод Иринеевич
Отец ребёнка: Миропольский Ириней Иванович
Рождение ребёнка
16.01.1845
Сын: Миропольский Сергей Иринеевич
Отец ребёнка: Миропольский Ириней Иванович
Рождение ребёнка
17.12.1858 ст.
Дочь: Борхсениус Екатерина Иринеевна
Отец ребёнка: Миропольский Ириней Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Иринеевна
Отец ребёнка: Миропольский Ириней Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1883