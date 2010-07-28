Клюев Артем Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюев Артем Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.2010

Отец: Клюев Сергей Александрович

Мать: Клюева Марина

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