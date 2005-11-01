Вдовина Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдовина Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.2005

Пол

Женский

Отец

1977 г.р.

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.2005

Отец: Вдовин Андрей Севгеевич

Мать: Вдовина Татьяна

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