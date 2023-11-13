Красюков Семён Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1871
Дата смертиПосле 24.10.1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.10.1888
Дочь: Зулаева-Демина Анастасия Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1897
Дочь: Елизавета Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
После 24.10.1906