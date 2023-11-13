Красюков Семён Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красюков Семён Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1871

Дата смерти

После 24.10.1906

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.10.1888

Дочь: Зулаева-Демина Анастасия Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1897

Дочь: Елизавета Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
После 24.10.1906
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