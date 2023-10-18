Мартынова (Федорова) Агриппина (Лукианна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Борисов Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
01.07.1890
Муж: Мартынов Ефим
Рождение ребёнка
22.01.1897
Дочь: Пашкова Анна
Отец ребёнка: Мартынов Ефим
Питушкина, Курмышский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно