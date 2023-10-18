Мартынова (Федорова) Агриппина (Лукианна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова (Федорова) Агриппина (Лукианна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1846 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1869 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Борисов Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
01.07.1890

Муж: Мартынов Ефим

Рождение ребёнка
22.01.1897

Дочь: Пашкова Анна

Отец ребёнка: Мартынов Ефим

Питушкина, Курмышский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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