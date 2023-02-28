Королькова (Петрова) Татьяна Родионовна
Место рождения
Дата рождения1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Петров Родион Юдевич
Мать: Петрова Аксения
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Тамилин Ксения Емельяновна
Отец ребёнка: Корольков Емельян Лазаревич
Novosyolki
Рождение ребёнка
1923
Сын: Корольков Нифонт Емельянович
Отец ребёнка: Корольков Емельян Лазаревич
Novosyolki
Рождение ребёнка
20.12.1933
Дочь: Васильева Ефимия Емельяновна
Отец ребёнка: Корольков Емельян Лазаревич
Novosyolki
Работа или профессия
Неизвестно