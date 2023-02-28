Королькова (Петрова) Татьяна Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королькова (Петрова) Татьяна Родионовна

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Место рождения

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область

Дата рождения

1895

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Петров Родион Юдевич

Мать: Петрова Аксения

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Тамилин Ксения Емельяновна

Отец ребёнка: Корольков Емельян Лазаревич

Novosyolki
Рождение ребёнка
1923

Сын: Корольков Нифонт Емельянович

Отец ребёнка: Корольков Емельян Лазаревич

Novosyolki
Рождение ребёнка
20.12.1933

Дочь: Васильева Ефимия Емельяновна

Отец ребёнка: Корольков Емельян Лазаревич

Novosyolki
Работа или профессия
Неизвестно
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