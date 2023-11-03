Горбунова Возм. Агафья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1729
Дата смерти10.02.1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1748
Отец ребёнка: Горбунов Михаил Никитин
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Горбунов Гаврила Михайлов
Отец ребёнка: Горбунов Михаил Никитин
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Анна (Ирина?) Михайлова
Отец ребёнка: Горбунов Михаил Никитин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зырянова Анна Михайлова
Отец ребёнка: Горбунов Михаил Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.02.1779