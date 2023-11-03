Горбунова Возм. Агафья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Возм. Агафья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

10.02.1779

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Горбунов Иван Михайлов

Отец ребёнка: Горбунов Михаил Никитин

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Горбунов Гаврила Михайлов

Отец ребёнка: Горбунов Михаил Никитин

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Анна (Ирина?) Михайлова

Отец ребёнка: Горбунов Михаил Никитин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зырянова Анна Михайлова

Отец ребёнка: Горбунов Михаил Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Михаил Никитин

Смерть
10.02.1779
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