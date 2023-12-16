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Мордвин Николай Демьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1882 ст.

Жена: Мордвина Пелагея Васильевна

Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемник
04.06.1885 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Акилина Ивановна Мордвина
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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