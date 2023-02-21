Рябинин Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябинин Иван Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1823

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1823

Отец: Рябинин Иван Ильин

Мать: Рябинина Акулина Фролова

Рождение ребёнка
19.06.1844

Дочь: Рябинина Ольга Иванова

Мать ребёнка: Рябинина Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
07.11.1847

Дочь: Рябинина Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Рябинина Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
20.09.1849

Сын: Рябинин Федор Иванов

Мать ребёнка: Рябинина Евдокия Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
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