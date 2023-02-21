Рябинин Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1823
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1823
Отец: Рябинин Иван Ильин
Мать: Рябинина Акулина Фролова
Рождение ребёнка
19.06.1844
Дочь: Рябинина Ольга Иванова
Мать ребёнка: Рябинина Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
07.11.1847
Дочь: Рябинина Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Рябинина Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
20.09.1849
Сын: Рябинин Федор Иванов
Мать ребёнка: Рябинина Евдокия Федорова
Работа или профессия
Неизвестно