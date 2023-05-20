Кожевников Лев Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевников Лев Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Григорий Львович

Мать ребёнка: Кожевникова Клавдия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Николай Львович

Мать ребёнка: Кожевникова Клавдия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Павел Львович

Мать ребёнка: Кожевникова Клавдия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Иван Львович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожевникова Валентина Львовна

Мать ребёнка: Кожевникова Клавдия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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