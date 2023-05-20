Кожевников Лев Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевников Григорий Львович
Мать ребёнка: Кожевникова Клавдия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевников Николай Львович
Мать ребёнка: Кожевникова Клавдия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кожевникова Клавдия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожевникова Валентина Львовна
Мать ребёнка: Кожевникова Клавдия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно