Киселева Ольга 29.03.1964 — найти родственников по фамилии на Familio
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Киселева Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1964

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
28.01.1985

Дочь: Киселева Надежда Евгеньевна

Отец ребёнка: Киселев Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
18.01.1988

Дочь: Киселева Любовь Евгеньевна

Отец ребёнка: Киселев Евгений Васильевич

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан

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