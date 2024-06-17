Киселева Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1985
Дочь: Киселева Надежда Евгеньевна
Отец ребёнка: Киселев Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
18.01.1988
Дочь: Киселева Любовь Евгеньевна
Отец ребёнка: Киселев Евгений Васильевич
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан