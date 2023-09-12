(Гужева) Анастасия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гужев Илья Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гужев Илья Сергеевич
Место жительства
Неизвестно
Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область