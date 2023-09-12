(Гужева) Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гужева) Анастасия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1988 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гужев Илья Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гужев Илья Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
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