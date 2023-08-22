Белопухов Евгений Николевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белопухов Евгений Николевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белопухова-Угрюмова Ольга Евгеньевна

Мать ребёнка: Ивлиных-Белопухова Надежда Арсентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Ивлиных-Белопухова Надежда Арсентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивлиных-Белопухова Надежда Арсентьевна

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