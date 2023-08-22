Белопухов Евгений Николевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белопухова-Угрюмова Ольга Евгеньевна
Мать ребёнка: Ивлиных-Белопухова Надежда Арсентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Евгеньевич
Мать ребёнка: Ивлиных-Белопухова Надежда Арсентьевна
Бракосочетание
Неизвестно