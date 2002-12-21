Орешкин Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орешкин Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1925

Дата смерти

21.12.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орешкина (Бровкина) Зинаида Дмитриевна

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Тимохович (Орешкина) Любовь Викторовна

Мать ребёнка: Орешкина (Бровкина) Зинаида Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.05.1954

Сын: Орешкин Валерий Викторович

Мать ребёнка: Орешкина (Бровкина) Зинаида Дмитриевна

Смерть
21.12.2002

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