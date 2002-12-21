Орешкин Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1925
Дата смерти21.12.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Тимохович (Орешкина) Любовь Викторовна
Мать ребёнка: Орешкина (Бровкина) Зинаида Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.05.1954
Сын: Орешкин Валерий Викторович
Мать ребёнка: Орешкина (Бровкина) Зинаида Дмитриевна
Смерть
21.12.2002