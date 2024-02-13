Бобкова Татьяна Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБобкова Татьяна Витальевна

Бобкова Татьяна Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобкова Виталий Витальевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобкова Виталий Витальевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобкова Виталий Витальевич

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.