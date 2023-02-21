Магомедов Магомедэмин
Место рожденияДагестан, Машаты
Дата рождения19.11.1958
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1958
Отец: Магомедов Султанай
Мать: Магомедова Муслимат
Дагестан, Машаты
Бракосочетание
16.07.1982
Жена: Твердовская Людмила
Москва, город Москва, Россия
Рождение ребёнка
27.01.1983
Дочь: Эльмира
Мать ребёнка: Твердовская Людмила
Развод
30.12.2014
Жена: Твердовская Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малика
Мать ребёнка: Магомедова Муминат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мариам
Мать ребёнка: Магомедова Муминат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов Султанай
Мать ребёнка: Магомедова Муминат