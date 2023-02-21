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Магомедов Магомедэмин

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Место рождения

Дагестан, Машаты

Дата рождения

19.11.1958

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1958

Отец: Магомедов Султанай

Мать: Магомедова Муслимат

Дагестан, Машаты
Бракосочетание
16.07.1982

Жена: Твердовская Людмила

Москва, город Москва, Россия
Рождение ребёнка
27.01.1983

Дочь: Эльмира

Мать ребёнка: Твердовская Людмила

Развод
30.12.2014

Жена: Твердовская Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малика

Мать ребёнка: Магомедова Муминат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мариам

Мать ребёнка: Магомедова Муминат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов Султанай

Мать ребёнка: Магомедова Муминат

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