Печенев Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.08.1862
Дата смертиС 1941 по 1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1862
СРЕТЕНСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ СВ. ХАРИТОНИЯ В ОГОРОДНИКАХ Крестный Александр Ильин Вениаминов https://yandex.ru/archive/catalog/02d4af08-b6fd-48d4-8713-2cb3d0f6166f/1371
Смерть
С 1941 по 1944
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
В блокадном Ленинграде