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Печенев Александр Николаевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

07.08.1862

Дата смерти

С 1941 по 1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1862

Отец: Печенев Николай Васильевич

Мать: Печенева Варвара Ильина

Москва, город федерального значения Москва
СРЕТЕНСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ СВ. ХАРИТОНИЯ В ОГОРОДНИКАХ Крестный Александр Ильин Вениаминов https://yandex.ru/archive/catalog/02d4af08-b6fd-48d4-8713-2cb3d0f6166f/1371
Смерть
С 1941 по 1944
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
В блокадном Ленинграде
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