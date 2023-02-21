Применко (Прийменко) Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1909
Дата смерти23.02.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1929
Сын: Применко Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Применко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1935
Дочь: Наговицына Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Применко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
06.08.1936
Дочь: Кучанская Зинаида Алексеевна
Мать ребёнка: Применко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
03.04.1940
Дочь: Адаева Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Применко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
03.04.1940
Сын: Применко Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Применко Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Применко Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.02.1945