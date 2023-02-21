Применко (Прийменко) Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Применко (Прийменко) Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1909

Дата смерти

23.02.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1929

Сын: Применко Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Применко Анна Ивановна

Тимашево, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.01.1935

Дочь: Наговицына Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Применко Анна Ивановна

Тимашево, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.08.1936

Дочь: Кучанская Зинаида Алексеевна

Мать ребёнка: Применко Анна Ивановна

Тимашево, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.04.1940

Дочь: Адаева Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Применко Анна Ивановна

Тимашево, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.04.1940

Сын: Применко Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Применко Анна Ивановна

Тимашево, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Применко Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Тимашево, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
23.02.1945
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