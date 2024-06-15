Плуничева (Шуткова) Мария Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плуничева (Шуткова) Мария Елисеевна

Место рождения

Репное, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Шутков Елисей Матвеевич

Мать: не указана

Репное, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1882

Муж: Плуничев Никандр Матвеевич

Репное, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Плуничев Николай Никандрович

Отец ребёнка: Плуничев Никандр Матвеевич

Репное, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Плуничева Александра Никандровна

Отец ребёнка: Плуничев Никандр Матвеевич

Репное, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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