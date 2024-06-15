Плуничева (Шуткова) Мария Елисеевна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Шутков Елисей Матвеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1882
Рождение ребёнка
1883
Сын: Плуничев Николай Никандрович
Отец ребёнка: Плуничев Никандр Матвеевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Плуничева Александра Никандровна
Отец ребёнка: Плуничев Никандр Матвеевич
Смерть
Неизвестно