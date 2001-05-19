Яркова (Глушкова) Мария Михайловна 23.07.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яркова (Глушкова) Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1928

Дата смерти

19.05.2001

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1928

Отец: Глушков Михаил Зотович

Мать: Глушкова Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
28.08.1949

Дочь: Бякова (Яркова) Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Ярков Василий Власович

Рождение ребёнка
12.06.1951

Дочь: Худышкина (Глушкова) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Ярков Василий Власович

Рождение ребёнка
22.03.1956

Дочь: Вихлицкая (Глушкова) Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Ярков Василий Власович

Смерть
19.05.2001

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