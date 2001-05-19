Яркова (Глушкова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1928
Дата смерти19.05.2001
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1928
Отец: Глушков Михаил Зотович
Рождение ребёнка
28.08.1949
Дочь: Бякова (Яркова) Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Ярков Василий Власович
Рождение ребёнка
12.06.1951
Дочь: Худышкина (Глушкова) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Ярков Василий Власович
Рождение ребёнка
22.03.1956
Дочь: Вихлицкая (Глушкова) Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Ярков Василий Власович
Смерть
19.05.2001