Букатин Андрей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1973
Рождение ребёнка
01.11.2002
Мать ребёнка: Букатина Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
19.08.2016
Мать ребёнка: Букатина Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Букатина Наталья Григорьевна