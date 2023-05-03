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Букатин Андрей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1973

Отец: Букатин Анатолий Михайлович

Мать: Букатина Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
01.11.2002

Сын: Букатин Матвей Андреевич

Мать ребёнка: Букатина Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
19.08.2016

Сын: Букатин Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Букатина Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Букатина Наталья Григорьевна

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