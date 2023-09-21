Сницарёв Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сницарёв Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1892

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1892

Отец: Сницарёв Яков

Мать: Сницарёв Домна Ивановна

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