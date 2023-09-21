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Сницарёв Иван
Сницарёв Иван
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.08.1892
Пол
Мужской
Отец
Сницарёв Яков
1865 г.р.
Мать
Сницарёв Домна Ивановна
1866 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1892
Отец:
Сницарёв Яков
Мать:
Сницарёв Домна Ивановна
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