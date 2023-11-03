Ермакова (Грязнова) Елена Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова (Грязнова) Елена Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Грязнов Яков Григорьев

Мать: Грязнова Наталья Исакова

Бракосочетание
29.01.1784

Муж: Ермаков Никифор Гаврилов

Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 35 ж. 20
Рождение ребёнка
13.09.1786

Сын: Ермаков Михаил Никифоров

Отец ребёнка: Ермаков Никифор Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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