Ермакова (Грязнова) Елена Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: Грязнов Яков Григорьев
Мать: Грязнова Наталья Исакова
Бракосочетание
29.01.1784
Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 35 ж. 20
Рождение ребёнка
13.09.1786
Отец ребёнка: Ермаков Никифор Гаврилов
Смерть
Неизвестно