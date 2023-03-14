Евдокия Трефиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Сысоев Прокопий Степанович
Отец ребёнка: Сысоев Степан Терентьев
п.Сысоевский
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Ксения Степановна
Отец ребёнка: Сысоев Степан Терентьев
п.Сысоевский
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1789
п.Сысоевский