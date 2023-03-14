Евдокия Трефиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Трефиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Сысоев Прокопий Степанович

Отец ребёнка: Сысоев Степан Терентьев

п.Сысоевский
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Ксения Степановна

Отец ребёнка: Сысоев Степан Терентьев

п.Сысоевский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Степан Терентьев

Смерть
1789
п.Сысоевский
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