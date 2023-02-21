Валей Петр Стахеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валей Петр Стахеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1906

Отец: Валей Стахий Емельянович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.07.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валей Александра Васильевна

Смерть
Неизвестно
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