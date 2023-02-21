Валей Петр Стахеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1906
Отец: Валей Стахий Емельянович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.07.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валей Александра Васильевна
Смерть
Неизвестно