Мигун Андрей Геннадий евич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1977
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1977
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.04.2010
Дочь: Мигун Диана Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.05.2012
Дочь: Мигун Дарина Андреевна
Мать ребёнка: Мигун-Корнева Снежана Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно