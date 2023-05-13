Мигун Андрей Геннадий евич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мигун Андрей Геннадий евич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1977

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Мигун-Трегубова Татьяна Георгиевна

Рождение ребёнка
02.04.2010

Дочь: Мигун Диана Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.05.2012

Дочь: Мигун Дарина Андреевна

Мать ребёнка: Мигун-Корнева Снежана Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мигун-Корнева Снежана Викторовна

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