Бауэр Соловьев Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бауэр Соловьев Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1944

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1924 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: не указан

Мать: Соловьева Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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