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Бауэр Соловьев Владимир Владимирович
Бауэр Соловьев Владимир Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1944
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Соловьева Анна Ивановна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944
Отец: не указан
Мать:
Соловьева Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно
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