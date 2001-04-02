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Дедегкаев Арсен Таймуразович
Дедегкаев Арсен Таймуразович
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Место рождения
Ялта
, Ялта, Республика Крым
Дата рождения
02.04.2001
Пол
Мужской
Отец
Дедегкаев Таймураз Тазаретович
1966 г.р.
Мать
Дедегкаева (Лиман) Анна Александровна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.2001
Отец:
Дедегкаев Таймураз Тазаретович
Мать:
Дедегкаева Анна Александровна
Ялта
, Ялта, Республика Крым
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