Хождеу Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хождеу Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1938

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1959

Дочь: Лаврова Клавдия Саввовна

Отец ребёнка: Хождеу Савелий

Рождение ребёнка
22.03.1962

Дочь: Чугуряну Елена Саввовна

Отец ребёнка: Хождеу Савелий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сакарэ Алёна Саввовна

Отец ребёнка: Хождеу Савелий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хождеу Виктор Саввович

Отец ребёнка: Хождеу Савелий

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