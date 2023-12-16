Хождеу Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1959
Дочь: Лаврова Клавдия Саввовна
Отец ребёнка: Хождеу Савелий
Рождение ребёнка
22.03.1962
Дочь: Чугуряну Елена Саввовна
Отец ребёнка: Хождеу Савелий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сакарэ Алёна Саввовна
Отец ребёнка: Хождеу Савелий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хождеу Савелий