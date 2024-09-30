Шульц Иосиф Андреевич
Место рождения
Дата рождения02.11.1896
Дата смерти14.12.1927
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1896
Бракосочетание
02.11.1924
Рождение ребёнка
24.07.1925
Дочь: (Шульц) Алина Иосифовна
Мать ребёнка: Шульц (Хотокайнен) Анна Генриховна
Смерть
14.12.1927
Рождение ребёнка
07.07.1928
Мать ребёнка: Шульц (Хотокайнен) Анна Генриховна
Рождение ребёнка
02.02.1930
Дочь: (Шульц) Люли Иосифовна
Мать ребёнка: Шульц (Хотокайнен) Анна Генриховна
Рождение ребёнка
20.07.1931
Мать ребёнка: Шульц (Хотокайнен) Анна Генриховна