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Шульц Иосиф Андреевич

Место рождения

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

02.11.1896

Дата смерти

14.12.1927

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1896

Отец: Шульц Андрей Иосифович

Мать: Шульц (Райккерус) Анна Андреевна

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
02.11.1924

Жена: Шульц (Хотокайнен) Анна Генриховна

Рождение ребёнка
24.07.1925

Дочь: (Шульц) Алина Иосифовна

Мать ребёнка: Шульц (Хотокайнен) Анна Генриховна

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
14.12.1927
Рождение ребёнка
07.07.1928

Сын: Шульц Вернер Иосифович

Мать ребёнка: Шульц (Хотокайнен) Анна Генриховна

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.02.1930

Дочь: (Шульц) Люли Иосифовна

Мать ребёнка: Шульц (Хотокайнен) Анна Генриховна

Рождение ребёнка
20.07.1931

Сын: Шульц Рейно Иосифович

Мать ребёнка: Шульц (Хотокайнен) Анна Генриховна

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

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