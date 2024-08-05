Лукьянчук Петр Данилович
Место рожденияд. Вулька-Подгородская, Брестския повят, Полесское воеводство Польши
Дата рождения26.06.1904
Дата смерти28.02.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Сын: Лукьянчук Григорий Петрович
Мать ребёнка: Лукьянчук (Борисюк) Евдокия Нестеровна
Рождение ребёнка
10.10.1929
Дочь: Хомелева (Лукьянчук) Антонина Петровна
Мать ребёнка: Лукьянчук (Борисюк) Евдокия Нестеровна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: (Лукьянчук) Серафима Петровна
Мать ребёнка: Лукьянчук (Борисюк) Евдокия Нестеровна