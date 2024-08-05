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Лукьянчук Петр Данилович

Место рождения

д. Вулька-Подгородская, Брестския повят, Полесское воеводство Польши

Дата рождения

26.06.1904

Дата смерти

28.02.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянчук (Борисюк) Евдокия Нестеровна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Лукьянчук Григорий Петрович

Мать ребёнка: Лукьянчук (Борисюк) Евдокия Нестеровна

Рождение ребёнка
10.10.1929

Дочь: Хомелева (Лукьянчук) Антонина Петровна

Мать ребёнка: Лукьянчук (Борисюк) Евдокия Нестеровна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: (Лукьянчук) Серафима Петровна

Мать ребёнка: Лукьянчук (Борисюк) Евдокия Нестеровна

Смерть
28.02.1980

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