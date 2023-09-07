Мартьянов Михаил
Место рожденияЕланский, Россия
Дата рождения05.12.1932
Дата смертиОколо 1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1932
Отец: Мартьянов Сергей
Мать: Мартьянова Ирина
Еланский, Россия
Рождение ребёнка
18.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартьянова ??? (Валентина)
Рождение ребёнка
Около 1961
Сын: Мартьянов Валерий
Мать ребёнка: Мартьянова ??? (Валентина)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1998
Похороны
Неизвестно