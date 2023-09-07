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Мартьянов Михаил

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Место рождения

Еланский, Россия

Дата рождения

05.12.1932

Дата смерти

Около 1998

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

Около 1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1961 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1932

Отец: Мартьянов Сергей

Мать: Мартьянова Ирина

Еланский, Россия
Рождение ребёнка
18.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартьянова ??? (Валентина)

Порошино, Камышловский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1961

Сын: Мартьянов Валерий

Мать ребёнка: Мартьянова ??? (Валентина)

Порошино, Камышловский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартьянова ??? (Валентина)

Смерть
Около 1998
Порошино, Камышловский уезд, Пермская губерния
Похороны
Неизвестно
Порошино, Камышловский уезд, Пермская губерния
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