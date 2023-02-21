Мосеева Авдотья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосеева Авдотья Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1665

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1694

Сын: Мосеев Семён Емельянов

Отец ребёнка: Мосеев Емельян Данилович

Рождение ребёнка
1698

Дочь: Татьяна Емельяновна

Отец ребёнка: Мосеев Емельян Данилович

Рождение ребёнка
1700

Сын: Мосеев Дементий Емельянов

Отец ребёнка: Мосеев Емельян Данилович

Рождение ребёнка
1702

Дочь: Степанида Емельяновна

Отец ребёнка: Мосеев Емельян Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосеев Емельян Данилович

Смерть
После 1710
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