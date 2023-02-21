Мосеева Авдотья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1665
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1694
Отец ребёнка: Мосеев Емельян Данилович
Рождение ребёнка
1698
Дочь: Татьяна Емельяновна
Отец ребёнка: Мосеев Емельян Данилович
Рождение ребёнка
1700
Сын: Мосеев Дементий Емельянов
Отец ребёнка: Мосеев Емельян Данилович
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Степанида Емельяновна
Отец ребёнка: Мосеев Емельян Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710