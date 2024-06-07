Евдокия Антонова
Место рождения
Дата рождения1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.10.1907 ст.
Муж: Дионисий Семенов
Жениху 41, невесте 27, оба первым браком. Поручители д. Кочкорово Николай Прохоров, Александр Семёнов. По нев. Д. Федоровская Ефим Антонов, Василий Васильев.
Рождение ребёнка
28.08.1908 ст.
Дочь: Елизавета Дионисьева
Отец ребёнка: Дионисий Семенов
Д. Федоровская крест.дочь Зиновия Афанасьева
Смерть
Неизвестно