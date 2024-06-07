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Евдокия Антонова

Место рождения

Федоровская, Георгиевская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Федоровская, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
08.10.1907 ст.

Муж: Дионисий Семенов

Кочкорово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Жениху 41, невесте 27, оба первым браком. Поручители д. Кочкорово Николай Прохоров, Александр Семёнов. По нев. Д. Федоровская Ефим Антонов, Василий Васильев.
Рождение ребёнка
28.08.1908 ст.

Дочь: Елизавета Дионисьева

Отец ребёнка: Дионисий Семенов

Кочкорово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Д. Федоровская крест.дочь Зиновия Афанасьева
Смерть
Неизвестно

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