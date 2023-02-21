Тимошенко Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.05.1943

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимошенко Иван

Мать: не указана

Смерть
?.05.1943
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