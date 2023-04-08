Савченко Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1915
Дочь: Савченко Мелания Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Савченко Анна Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно