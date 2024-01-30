Иванников Тихон Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванников Тихон Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванников Николай

Мать: не указана

1911 в крестных
Рождение ребёнка
20.06.1904

Дочь: Иванникова Агрипина Тихоновна

Мать ребёнка: Иванникова -- Пелагея Николаевна

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.10.1906

Сын: Иванников Дмитрий Тихонович

Мать ребёнка: Иванникова -- Пелагея Никоновна

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Иванников Иван Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванникова -- Пелагея Николаевна

Смерть
Неизвестно
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