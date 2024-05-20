Никонорова Екатерина Петровна 26.12.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никонорова Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1960

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1960

Отец: Саввин Петр

Мать: Саввина Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорова Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Никоноров Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергучева Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Никоноров Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никоноров Дмитрий

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