Никонорова Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1960
Отец: Саввин Петр
Мать: Саввина Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорова Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Никоноров Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергучева Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Никоноров Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никоноров Дмитрий