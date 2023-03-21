(Ефремов) Елисавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ефремов) Елисавета

Место рождения

Информация из Исповедальных ведомостей (Ф160, оп.1-62, д.17979), 1850 год. На момент состтавления описи было 8 лет

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1805 г.р.

Мать

1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Ефремов Иван

Мать: Авдотья Ивановна

Информация из Исповедальных ведомостей (Ф160, оп.1-62, д.17979), 1850 год. На момент состтавления описи было 8 лет
Смерть
Неизвестно
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