(Ефремов) Елисавета
Место рожденияИнформация из Исповедальных ведомостей (Ф160, оп.1-62, д.17979), 1850 год. На момент состтавления описи было 8 лет
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Ефремов Иван
Мать: Авдотья Ивановна
Информация из Исповедальных ведомостей (Ф160, оп.1-62, д.17979), 1850 год. На момент состтавления описи было 8 лет
Смерть
Неизвестно