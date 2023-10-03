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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Гронин Тимофей
Отец ребёнка: Гронин Иван
неизвестно
Рождение ребёнка
1812
Сын: Гронин Пётр
Отец ребёнка: Гронин Иван
неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Сын: Гронин Иван
Отец ребёнка: Гронин Иван
неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Сын: Гронин Игнат
Отец ребёнка: Гронин Иван
неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гронин Иван