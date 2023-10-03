? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Гронин Тимофей

Отец ребёнка: Гронин Иван

неизвестно
Рождение ребёнка
1812

Сын: Гронин Пётр

Отец ребёнка: Гронин Иван

неизвестно
Рождение ребёнка
1822

Сын: Гронин Иван

Отец ребёнка: Гронин Иван

неизвестно
Рождение ребёнка
1840

Сын: Гронин Игнат

Отец ребёнка: Гронин Иван

неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гронин Иван

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close