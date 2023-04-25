Корчагина Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корчагина Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Корчагин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Васильевна

Отец ребёнка: Корчагин Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корчагин Василий Михайлович

Смерть
1971
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