Корчагина Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Корчагин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Васильевна
Отец ребёнка: Корчагин Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1971