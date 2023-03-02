Шеметов Тарас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеметов Тарас

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Шеметов Семен

Мать: ?

Рождение ребёнка
1799

Сын: Шеметов Терентий

Мать ребёнка: Шеметова Авдотья

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Шеметова Анна

Мать ребёнка: Шеметова Авдотья

Рождение ребёнка
1804

Сын: Шеметов Петр

Мать ребёнка: Шеметова Авдотья

Рождение ребёнка
1805

Сын: Шеметова Мария

Мать ребёнка: Шеметова Авдотья

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Шеметова Матрена

Мать ребёнка: Шеметова Авдотья

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Шеметова Марфа

Мать ребёнка: Шеметова Авдотья

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Шеметова Катерина

Мать ребёнка: Шеметова Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеметова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеметова Авдотья

Смерть
1830
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