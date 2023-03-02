Шеметов Тарас
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Шеметов Семен
Мать: ?
Рождение ребёнка
1799
Сын: Шеметов Терентий
Мать ребёнка: Шеметова Авдотья
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Шеметова Анна
Мать ребёнка: Шеметова Авдотья
Рождение ребёнка
1804
Сын: Шеметов Петр
Мать ребёнка: Шеметова Авдотья
Рождение ребёнка
1805
Сын: Шеметова Мария
Мать ребёнка: Шеметова Авдотья
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Шеметова Матрена
Мать ребёнка: Шеметова Авдотья
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Шеметова Марфа
Мать ребёнка: Шеметова Авдотья
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Шеметова Катерина
Мать ребёнка: Шеметова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шеметова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шеметова Авдотья
Смерть
1830