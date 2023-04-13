(Соболина) Евдокiя Кузмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Соболина) Евдокiя Кузмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1852 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1851

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.08.1852

Дочь: Евдокiя Хрисанфова

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно