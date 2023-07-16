Лотов муж Катерины — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лотов муж Катерины

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лотов белогорский

Мать ребёнка: Лотова Катерина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лотов питерский

Мать ребёнка: Лотова Катерина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лотова Катерина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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