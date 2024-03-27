Литвина (Литвина) Софья
Место рожденияс. Кабанск, Республика Бурятия, Россия
Дата рождения1854
Дата смерти03.01.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Литвин Вульф
Мать: Литвина Шпринца
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Малович (Литвина) Сарра
Отец ребёнка: Литвин Леонтий
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Вайзерова (Литвина) Евть
Отец ребёнка: Литвин Леонтий
Рождение ребёнка
1880
Сын: Литвин Моисей
Отец ребёнка: Литвин Леонтий
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Рубина (Литвина) Ольга
Отец ребёнка: Литвин Леонтий
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Лазарева (Литвина) Мера (Мария)
Отец ребёнка: Литвин Леонтий
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Литвина) Елиана
Отец ребёнка: Литвин Леонтий
Рождение ребёнка
15.09.1887
Отец ребёнка: Литвин Леонтий
Рождение ребёнка
1890
Сын: Литвин Симха (Семен)
Отец ребёнка: Литвин Леонтий
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Ехилевская (Литвина) Татьяна Давидовна
Отец ребёнка: Литвин Леонтий
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Литвин Леонтий
Смерть
03.01.1937
Похороны
Неизвестно