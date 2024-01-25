Самодумцева (Матюхина) Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамодумцева (Матюхина) Мария Максимовна

Самодумцева (Матюхина) Мария Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матюхин Максим Семенович

Мать: Матюхина (Добрынина) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайдуцкая (Быкова) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Быков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оськина (Самодумцева) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Самодумцев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самодумцев Иван

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.