Самодумцева (Матюхина) Мария Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайдуцкая (Быкова) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Быков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оськина (Самодумцева) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Самодумцев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самодумцев Иван
Смерть
Неизвестно