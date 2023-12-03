Марфа Анкидинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Анкидинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

EY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Василий Патракеев

Залосенье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Лукерья Васильева

Отец ребёнка: Василий Патракеев

Залосенье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Патракеев

Смерть
Неизвестно
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