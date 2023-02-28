Юткин Константин Фёдорович
Место рождения
Дата рождения01.06.1909
Дата смерти?.03.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1909
Крещение
10.06.1909
Военная служба
С 24.07.1941 по ?.05.1945
Род войск: Пехота Воинское звание: Сержант Призван 24.07.1941 года Чарджоуским РВК, Туркменская ССР, Чарджоуская обл., Чарджоуский р-н. Был тяжело ранен. В звании рядового служил стрелком. Попал в ... Показать все
Смерть
?.03.1945
Причина смерти: Пропал без вести