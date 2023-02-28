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Юткин Константин Фёдорович

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

01.06.1909

Дата смерти

?.03.1945

Пол

Мужской

Отец

До 1891 г.р.

Мать

До 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1909

Отец: Юткин Фёдор Епифанович

Мать: Юткина Анастасия Васильевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
10.06.1909
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 24.07.1941 по ?.05.1945
Род войск: Пехота Воинское звание: Сержант Призван 24.07.1941 года Чарджоуским РВК, Туркменская ССР, Чарджоуская обл., Чарджоуский р-н. Был тяжело ранен. В звании рядового служил стрелком. Попал в ... Показать все
Смерть
?.03.1945
Причина смерти: Пропал без вести
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