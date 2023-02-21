Зубрицкая (Хмельницкая) Софья Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
1934
Сын: Зубрицкий Кима Григорьевич
Отец ребёнка: Зубрицкий Григорий Вениаминович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Зубрицкий Валерий Григорьевич
Отец ребёнка: Зубрицкий Григорий Вениаминович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943
Андижан
Причина смерти: от дизентерии