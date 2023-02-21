Зубрицкая (Хмельницкая) Софья Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубрицкая (Хмельницкая) Софья Марковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Хмельницкий Меер Иосифович

Мать: Хмельницкая Рухиль Лейбовна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Зубрицкий Кима Григорьевич

Отец ребёнка: Зубрицкий Григорий Вениаминович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Зубрицкий Валерий Григорьевич

Отец ребёнка: Зубрицкий Григорий Вениаминович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубрицкий Григорий Вениаминович

Смерть
1943
Андижан
Причина смерти: от дизентерии
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