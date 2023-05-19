Торопченова Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопченова Авдотья Ивановна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Торопченов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Торопченов Иван Никитич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Торопченов Иван Иванович

Отец ребёнка: Торопченов Иван Никитич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопченов Иван Никитич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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