Торопченова Авдотья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Торопченов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Торопченов Иван Никитич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Торопченов Иван Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно